「世渡り上手な人って、なんだか得してる気がする」そんなふうに感じたことはありませんか。世渡り上手とは、ずる賢く立ち回るという意味ではなく、相手や状況に合わせてコミュニケーションの取り方を調整し、物事をスムーズに進める力を指します。本記事では、世渡り上手の意味を整理したうえで、世渡り上手な人・下手な人の特徴、世渡り上手が得をしやすい理由、そして今日から実践できる「世渡り上手になる方法」までをわかりや