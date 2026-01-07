タレントの時東ぁみ（38歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「愛のハイエナ season5」（ABEMA）に出演。“口説かれた芸人”を実名で暴露した。今回、デビュー20周年の節目に、「10年ぶりグラビア復帰」を果たした時東がゲスト出演。時東のグラビア写真が公開され、刺激的な水着のデザインに、さらば青春の光・森田は「もう眼鏡とかじゃないやん」、ニューヨーク・嶋佐も「胸のところが眼鏡みたい」と大興奮する。また、酒に