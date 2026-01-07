2025年に大躍進を果たしたカナダ発の新星テイト・マクレー（Tate McRae）。飛躍の一年を語った独占インタビューに続いて、ライター・辰巳JUNKが彼女の最新作『SO CLOSE TO WHAT??? (deluxe)』を解説。踊れるポップスターによる「深化」の現在地に迫る。〈街広告に、高層ビルに、モンスタートラックに私の名前が載ってるのを見てるでしょ〉（「ANYTHING BUT LOVE」）今、世界を背負う新スターこそテイト・マクレー。北米シーンで空