【あの頃、テレビドラマは熱かった】#20現役女子大生の鈴木京香はキャピキャピ感ゼロだった「ヴァンサンカン」 （1991年／フジテレビ）◇◇◇CNNが流す湾岸戦争のニュース映像も、ブラウン管で見るとTVゲームを見ているようだった1991年。バグダッドから8000キロ離れた東京の女子たちは、リカとカンチの物語に夢中だった。そして最終回に32.3％という記録的な視聴率を叩き出したCXの“月9”は、1つおいて夏クール