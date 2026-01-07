今年1年の無病息災などを祈って。正月行事が続く長野市の善光寺では７日、極楽往生が約束されるという「御印文頂戴」が始まりました。錦の布に包まれた御印文を頭に押し当ててもらい手を合わせる参拝者たち。善光寺の本堂では7日「御印文頂戴」が始まりました。御印文は3つあり、それぞれ阿弥陀如来と勢至菩薩、そして観音菩薩の分身とされ、3つを当てることで極楽往生が約束されると言われています。群馬県から「こう印を押しても