ジャイアンツ戦士と結婚した元アイドルが、年末年始のひとときをシェアした。７日、自身のインスタグラムを更新したのは、元ＨＫＴ４８のメンバーで現在は音楽ユニット「ＳＨＯＯＴＴＨＥＭＯＯＮ」でボーカルを務める外薗（ほかぞの）葉月。先月２１日に巨人のリチャード内野手と結婚したばかりの外薗は、「皆さん改めまして！あけましておめでとうございます今年の年末年始は沖縄と石垣島へとっても充実してました