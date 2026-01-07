プロ野球選手の自主トレーニングが1月6日から高知県高知市で始まり、2月のキャンプインに向け調整しています。高知市のINOUE・東部スポーツパーク野球場で自主トレをスタートしたのは、広島東洋カープの坂倉将吾選手と玉村昇悟投手、横浜DeNAベイスターズの上甲凌大選手、オリックスバファローズの杉澤龍選手の4人です。トレーニング開始に先立って歓迎セレモニーが行われ