◆全国高校ラグビー▽決勝桐蔭学園３６―１５（前半５―５）京都成章（７日・花園）花園にノーサイドの笛が響くと、京都成章のメンバーらが悔し涙を流した。５大会ぶり２度目の決勝で、またしても立ちはだかった桐蔭学園の壁。前半同点も後半に突き放され、ゲームリーダーとしてチームを引っ張ったロックの土肥祐斗（３年）は「僕らも試合中の修正力は付けているけど、桐蔭学園さんの方が上だった。笹岡を日本一のキャプテンに