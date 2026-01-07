6日夜、自称東京都に住む男が酒を飲んで自転車を運転したとして警察に現行犯逮捕されました。男は自転車で警察を訪れた際に飲酒運転が発覚しました。逮捕されたのは中国国籍でいずれもで東京都新宿区に住む政治家兼起業家兼実業家兼慈善家の金山晃こと上田晃ことファンファンを名乗る29歳の男です。男は6日午後5時50分ごろ、山形市松山１丁目で酒を飲んでシートがある特定小型原動機付き自転車を運転したものです。男は自転