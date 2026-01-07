朝日杯ＦＳ２着のダイヤモンドノット（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父ブリックスアンドモルタル）はファルコンＳ（３月２１日、中京競馬場・芝１４００メートル）へ向かう。ホープフルＳ３着のアスクエジンバラはスプリングＳ（３月１５日、中山）をはさみ、皐月賞（４月１９日、中山）を予定する。同レース１３着のウイナーズナインは左膝骨折のため手術し、菊花賞（１０月２５日、京都）を目指す。報知杯クリスマスローズＳ