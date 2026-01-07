人気ドラマに出演したほか、ロングヘアに”ワンレン・ボディコン”のスタイルで９０年代に「学園祭の女王」として人気を集めたタレント・千堂あきほが７日、自身のインスタグラムを更新した。「やっとや〜っとお会いできました！！私のドラマデビュー作品『東京ストーリーズ』のお相手」と始めた千堂が２ショットをアップした相手は、俳優の宇梶剛士。「３５年以上の月日が流れこの北海道でお会いできるなんて！！もう感激昔