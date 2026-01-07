■これまでのあらすじママ友たちに趣味のハンドメイドを売って回っている真希子。材料費だけ、もしくはSNS用に子どもの写真を撮らせてくれたらタダでいいと持ち掛けるが、幼稚園の先生から注意されてしまう。ヘアゴムを欲しがっているのかと思った真希子は先生に800円で売ろうとするが…？こんなにかわいいし、みんな喜んでくれているのに、なんで園内でプレゼントしちゃいけないの？園長先生はお金を請求してるって言うけど、材料