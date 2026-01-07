ロッテの新人選手が７日、さいたま市のマリーンズ寮に入寮ドラフト１位の石垣元気（１８）＝健大高崎＝は「高校時代は３人部屋だったので、１人部屋になって嬉しいです。自分のものだけを置けるので」と喜んだ。お気に入りグッズとして肩周りのストレッチに使用する「サプルバット」を持参。「健大のトレーナーさんからいただきました」と明かす。高校時代からアップ時に使用。「肩回りは柔らかくなったかなっていう気はします