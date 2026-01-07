JR東海とJR西日本は7日、2026年度の繁忙期に東海道・山陽新幹線の「のぞみ」を全席指定で運行する期間を発表した。これまで実施していたゴールデンウイーク（GW）、お盆、年末年始に加え、5連休となる秋のシルバーウイークも初めて対象とした。全席指定とするのはGWが4月24日〜5月6日の13日間、お盆が8月7〜16日の10日間、シルバーウイークが9月18〜23日の6日間、年末年始が12月25日〜27年1月5日の12日間。繁忙期の全席指定