東海道・山陽新幹線「のぞみ」は、2026年、5連休となるシルバーウィークでも全席指定席で運行します。JR東海とJR西日本は、東京−博多間を走行する新幹線「のぞみ」について、シルバーウィークに合わせ、9月18日から9月23日の期間で、全席指定席で運行することを発表しました。2026年のシルバーウィークは、2015年以来11年ぶりに5連休の大型連休となり、利用者の増加が予想されます。「のぞみ」の全席指定席での運行は、ゴールデン