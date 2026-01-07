東九州龍谷（2025年12月） 東京で開催中の春の高校バレーについて、大分県代表の女子・東九州龍谷は7日、2回戦で勝利しベスト16進出を決めました。 5日初戦を突破した東九州龍谷は7日、インターハイでベスト16の長野代表、東京都市大塩尻と対戦しました。 東龍は序盤から2年生の鎌倉詩織選手が連続得点！流れをつかみます。 さらにキャプテンの藤崎愛梨選手も力強いスパイクでチームを引っ張ります。そ