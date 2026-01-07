日本医師会（日医）などは7日、地域医療に長年貢献した医師を表彰する「赤ひげ大賞」を、福島県の社会福祉法人楽寿会の木村守和理事長（66）ら5人に贈ると発表した。表彰式を3月5日に東京都内で開く。木村氏は、往診や訪問診療に従事。特別養護老人ホームなどを運営し、多職種が連携した体制づくりに尽力してきた。学校医を長年務め、2023年に自身が筋萎縮性側索硬化症（ALS）を発症した後も、講演を続けている。受賞者は他