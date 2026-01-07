人任せって、そんなに悪いこと？受け身タイプの主人公・未祐は、行動力があって自然に人をまとめてくれるママ友・彩美と出会って救われます。「もう独りじゃない」「ついていけば安心」ただ――少しずつ歯車がずれていくのです。誘ってくれるのを待って「だけ」の主人公…未祐に悪意はないのです。でも――誰かが「やってくれる前提」で寄りかかることは、確実に相手の時間と気力を削っていくことに気がつけないのです…。人に頼る