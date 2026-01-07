ヤクルト・木沢尚文投手（27）が7日、母校・慶大の授業「スポーツ分析論」でゲストスピーカーを務め、「データ活用」について大学時代やプロでの経験を学生らに伝えた。「まさか、自分が授業で前側に立つ日が来るとは思っていなかった。新鮮でした。普段考えていることを伝えるというのは非常に勉強になりました」と笑顔で振り返った。講義では、20年ドラフト1位で入団して直面した1年目の壁や、ツーシームを習得した2年目以降