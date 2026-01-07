フリーアナウンサー青木源太（42）が、MCを務める7日放送のカンテレ「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分＝関西地区）に出演。ブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真選手（29）について私見を述べた。番組で岡本選手の入団会見の話題を取り上げると、青木アナは「私は大の巨人ファンなんですけれども、岡本選手はチームのために、もうたくさん貢献してくださいましたから。本当に思い切ってメジャーでやってほしいな