ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（２２）＝青学大＝が７日、神奈川・横須賀市内の合宿所「青星寮」に入寮した。この日、寮の自室に持ち込んだのは、小、中学校の先輩から贈られたベイスターズカラーの青いダルマ。直近の目標である「新人王」の文言が記されているが、「『優勝』とか、いろんな目指しているものがある」とさまざまな願いが込められている。無限の可能性を秘めたドラ１ルーキーは、「２０００安打だっ