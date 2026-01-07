ゴンチャ ジャパンは、2026年1月6日から冬季限定ドリンク「雪見杏仁マンゴーミルクティー」を販売しています（一部店舗を除く）。ゴンチャ初登場！冬だけの贅沢な一杯ゴンチャで人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせたドリンクが季節限定で登場中です。真っ白な杏仁豆腐と黄金色のマンゴーソースで、きらきらとした雪景色のようなビジュアルに仕上がっています。・雪見杏仁マンゴーミルクティー（ICED/M）フルーツの甘みを引き立てる