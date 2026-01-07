全日本バレーボール高校選手権、春高バレーで男子の雄物川が2回戦を快勝しました。8日にベスト8進出をかけ3回戦に臨みます。 2回戦で島根の伝統校 安来と対戦した雄物川は第1セット、ブロックが冴えました。25対16で奪います。第2セットの序盤は競り合いましたが、中盤7連続でポイントをあげ一気に突き放しました。ストレートで勝利した雄物川は、8日にベスト8進出をかけ兵庫の市立尼崎と対戦します。