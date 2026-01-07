空気で膨らませた遊具を集めたイベントが横手市で開かれています。7日も冬休み中の子どもたちや帰省中の家族連れなどでにぎわいました。高さ7.4mのジャンボスライダーに。垂直の壁を登るクライミングウォール。横手市の秋田ふるさと村で開かれているイベント、「ふわふわパーク」です。冬休み中の子どもたちやふるさとに帰省する家族連れに楽しんでもらおうと、毎年この時期に開催しています。平日の7日も多くの