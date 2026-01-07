県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり155円30銭で、この2週間で3円近く値下がりしました。今後は小幅な値動きとなり、ガソリン価格は下げ止まりが予想されています。5日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり155円30銭で、前回先月22日の調査と比べ、2円90銭値下がりしました。調査がなかった年末を挟んで8週連続の値下がりで、石油元売り各社が卸売価格を下げたこ