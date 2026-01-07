温度を管理することで真冬にも花を咲かせるサクラ、啓翁桜の出荷が始まっています。「かづの啓翁桜」としてブランド化を目指し栽培が進められている鹿角市では、出荷に向けた作業がこの時季、盛んに行われています。「啓翁桜」は、秋に刈り取ったサクラを温度が管理されたハウスの中で栽培します。一定時間、寒さにさらした後、日中20度から30度に保たれたハウスの中で栽培することで、春が来るより前、真冬にも花を咲かせます。薄