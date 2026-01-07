映秀。が、約1年ぶりとなる新曲「Fly You to the Moon」を本日1月7日に配信リリースした。 （関連：映秀。が観客を巻き込んで作り上げる一つの音楽最新ツアー東京公演で感じたアーティストとしての信念） 同楽曲は、映秀。が往年の名曲「Fly Me to the Moon」とアニメ『サイバーパンク: エッジランナーズ』から着想を得て、“2人”で見る希望の形を描いたもの。映秀。は今作を手掛けるにあ