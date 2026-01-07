King Gnuが、1月16日22時より放送の『オールナイトニッポンGOLD』（ニッポン放送）のパーソナリティを担当する。 （関連：King Gnuが射抜く物語の本質『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変」×「死滅回游」』から歴代主題歌を“再解釈”） King Gnuは、2019年に井口理がレギュラーパーソナリティを務めていた『King Gnu 井口理のオールナイトニッポン0(ZERO)』にメンバー全員がゲスト出演した