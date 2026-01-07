1月11日より日本テレビ系で放送がスタートする篠原涼子主演の日曜ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』の特別PR映像が公開された。 参考：篠原涼子×バカリズム、“初バディ”の相性は？「回っていない部分での息はぴったり」 本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いを