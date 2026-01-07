日銀が７日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５６円４８～４９銭と前営業日比１６銭のドル高・円安。ユーロは対円で１ユーロ＝１８２円７９～８３銭と同５５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６８１～８３ドルと同０．００４７ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS