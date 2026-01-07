『NHK紅白歌合戦』の公式SNSが更新され、『第76回NHK紅白歌合戦』のオフショットが公開された。華やかなエンディングシーンの様子が伝えられ、その中にはMrs. GREEN APPLEの姿も収められている。 【画像】Mrs. GREEN APPLEら『紅白歌合戦』オフショット／「GOOD DAY」パフォーマンスシーンスペシャルフォトボックスでの記念写真 ■エンディングを彩る圧巻の会場ショット 公開された写真の1・6・7枚目には、紙