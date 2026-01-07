【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月11日から放送が開始される篠原涼子主演ドラマ『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）の特別PR映像が解禁された。 ■佐伯に付き添われて護送車から降りてくる怜治とこずえが目を合わせる運命の出会いのシーン 『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の