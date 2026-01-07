7日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝156円52銭前後と、午後5時時点に比べ4銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝182円91銭前後と9銭の小幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース