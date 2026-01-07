日本取引所が公表した先物手口情報によると、1月7日の日経225ミニ期近（2026年1月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3290枚だった。 ◯2026年1月限（特別清算日：1月9日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 3290(3290) バークレイズ証券2079(2079) SBI証券 3979(1717)