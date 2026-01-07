2026年1月6日、中国メディアの参考消息は英紙デイリー・テレグラフの報道を基に、日本の自動車メーカーが直面する中国の自動車メーカーによる「電動化ショック」について紹介した。記事は初めに、約30年前にトヨタ自動車がハイブリッド車（HEV）の先駆けとなった初代プリウスを市場に送り出してからの20年間は、日本の自動車メーカーが時代に即したセールス戦略や出色の燃費効率を背景に、世界の自動車市場のトップに立っていたこ