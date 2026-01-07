日本にはさまざまな絶景があるが、やっぱりみんなが大好きな富士山は特別！車でも電車でも新幹線でも富士山が見えると思わず身を乗り出してしまう。そんな富士山ビューが全室でかなうグランピング施設「グランピングB&V富士山河口湖」が2025年12月11日にオープンした。【写真】プライベートサウナからも富士山が見える贅沢！サウナ室の窓が富士山を見るベストポジション！■「カラオケ館」が取り組むアウトドア事業敷地内のど