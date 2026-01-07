26/1/12付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年12月29日〜26年1月4日）では、12月30日放送のTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』（以下、レコ大）、NHK『第76回NHK紅白歌合戦』（以下、紅白）をはじめとする年末年始の音楽特番出演アーティストの楽曲が再生数を大きく伸ばした。【週間総再生数グラフ】ミセス独走ちゃんみな、サカナクションが急伸1位独走中の米津玄師「IRIS OUT」は今週も記録を伸ば