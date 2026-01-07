2025/12/19-12/25のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比6.8％増、TOP100の初登場作は7作（前週8作）となった。【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧2週連続1位は米津玄師「IRIS OUT」（765.3万回）。通算14度目の1位獲得となった。同曲は劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌として書き下ろした作品で、同映画は公開103日間（9月19日〜12月30日）で動員数655.8万人、興行収入は100.1億円を突破。続編とな