中国科学院宇宙応用センターによると、2025年の中国宇宙ステーションにおける宇宙科学、応用実験、技術試験プロジェクトは順調に進展したとのことです。2025年には、軌道上で実施される科学・応用プロジェクトが新たに31件追加され、実験モジュールやユニット、試料などの科学物資約867．5キロが打ち上げられました。また、地上で回収された宇宙科学実験試料は83．92キロに上り、取得された科学データは150テラバイトを超えていま