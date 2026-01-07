サントリーは、ノンアルコール飲料「のんある酒場 プレーン酎ハイ ノンアルコール」「同 梅酒ソーダ ノンアルコール」を2026年2月24日から順次発売する。また、「のんある酒場」定番4商品を1月中旬以降順次リニューアル発売する。「レモンサワー」「ハイボール」など定番4種もリニューアル酒場で飲む本格的なレモンサワーやハイボール、ワインのようなおいしさをノンアルコールで楽しめる「のんある酒場」シリーズから、新定番の2