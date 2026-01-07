サカナクションのフロントマン・山口一郎が7日、自身のXを更新。事務所の神棚を公開した。【写真あり】事務所の神棚に飾られた山口一郎の心の支え“タローマン”山口は「事務所の神棚」と写真を投稿。特撮テレビドラマで映画化もされた『TAROMAN』のヒーロー、タローマンの姿があった。同作のテレビシリーズや映画で山口が解説役を担当。うつ病だった時期にタローマンの仕事が支えとなり、昨年末の『紅白歌合戦』でもタロー