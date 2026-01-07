「僕は（日の丸の）ユニホームを着て戦いたい気持ちはすごくあります。すごく光栄なことなので準備はしています」巨人からトロント・ブルジェーズへの移籍が決まった岡本和真内野手が1月6日（日本時間7日）、本拠ロジャース・センターで入団会見を開いた。3月に開催されるWBCへの抱負を聞かれると、冒頭のようにコメントした。「前日に西武からヒューストン・アストロズへの移籍が決まった今井達也投手が『WBCへの参加は考えてい