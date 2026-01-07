巨人からポスティングシステムでＭＬＢ球団移籍を目指していた岡本和真内野手（２９）が、６日（日本時間７日）にブルージェイズで入団会見に臨み、新天地での第一歩を踏み出した。ＮＰＢで通算２４８本のアーチをかけてきた大砲は、会見中に照れ笑いも浮かべつつ「世界一になりたくて来ました」と決意表明。ＭＬＢは「ずっとプレーしたいと思っていました」という夢舞台だが、実現に至る裏では岡本本人にはどうすることもでき