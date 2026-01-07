1月7日午前11時から都内のホテルで結婚会見を開くことを発表、和服姿で記者会見に臨んだ元SKE48の松井珠理奈と、ボーイズグループ「BOYS AND MEN」の辻本達規。金屏風の前での結婚会見を開く芸能人カップルはじつに久しぶりだった。「1月1日に『スポーツニッポン』がふたりの結婚を報道。同日に辻本さんの所属事務所が《すでに本人からは結婚の報告を受けており、掲載されております記事につきましては事実でございます》と、報