元フジテレビアナウンサーの渡邊渚が７日、インスタグラムのストーリーズを更新し、投稿の?矛盾?を指摘する声について釈明した。渡邊は昨年１２月２３日の投稿でニューヨークにいたことを報告。ただ、今月６日の投稿では「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」と明かし、クリスマスの日にどこにいたのかなどとネットユーザーから疑問の声が上がっていた。渡邊はこれに答える形でストーリーズを更新。「防犯