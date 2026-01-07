Image: Adrift Lab 2025年5月30日の記事を編集して再掲載しています。かわいそうですませちゃいけないな、これは。握ったときに｢キュッ｣と音がするぬいぐるみって、愛らしくてちょっとほっこりしますよね。でも、もしその音を立てているのがぬいぐるみじゃなくリアルな鳥のヒナで、しかもおなかの中に詰め込まれたプラスチックが音を立てているのだとしたら？かわいさや愛らしさが一転してデ