＜1月7日横須賀市追浜・青星寮＞DeNA期待の精鋭ルーキーが、横須賀市追浜の若手選手寮「青星寮」に入寮した。ドラフト1位・小田康一郎（青山大）は「環境も変わりますし、そこでの難しさや楽しさもあると思うので、そういう中で野球をやることはすごく楽しいなと感じています」と、ワクワクした表情で第一声を発した。初めての一人部屋には「自分の好きなように模様替えしてみたいです」と、ここでも笑顔を振りまいた。オ