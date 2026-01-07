ニトリは、20種類の自動調理メニューを搭載した「フラット電子レンジ 18L GZ2G06」を2025年12月上旬に発売しました。カラーはホワイトとブラックの2色。実売価格は1万4900円（税込）。 「フラット電子レンジ 18L GZ2G06」 記事のポイント 弁当や総菜の温めや、冷蔵・冷凍保存した料理の温め直しなどが手早く行える電子レンジ。庫内にターンテーブルがないフラットタイプなので、大きな弁当なども出し入れしやすくなって