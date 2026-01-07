家族や大事な人が大変な時、いつでもすぐに駆けつけられればいいのですが、自分にも生活があるためなかなか駆けつけられないこともあります。今回は、筆者の友人が危篤の祖父のもとへ駆けつけるのを躊躇っていた際に母親にかけられた言葉をご紹介します。 遠方の祖父が危篤に