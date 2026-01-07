ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。元日の放送のなかで、お年玉や餅つきをはじめとした“お正月の行事”についてトークを繰り広げた。サマンサは、「昔と比べて親戚付き合いが遠のいている昨今、子どもたちがお年玉をもらえる数が減っているだろう」と予想。自身は、「もしも1000円をあげる場合に、『